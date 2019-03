Australien og Indonesien indgår længe ventet frihandelsaftale

Relateret indhold Artikler

Australien og Indonesien har natten til mandag dansk tid underskrevet en længe ventet frihandelsaftale.



Det oplyser Australiens handelsminister, Simon Birmingham, skriver nyhedsbureauet AFP.



Forhandlingerne har været knap et årti undervejs.



De seneste mange måneder er aftalen blevet yderligere forsinket af en diplomatisk strid mellem de to lande.



Striden skyldes den australske regerings plan om at flytte Australiens ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.



Ifølge den australske handelsminister bringer underskrivningen af frihandelsaftalen "vores to nationer tættere sammen end nogensinde før".



Det siger han efter en handelssamtale med sit indonesiske modstykke, Enggartiasto Lukita i Indonesiens hovedstad, Jakarta.



Aftalen medfører blandt andet en øget adgang for australske får- og kvægavlere til det indonesiske marked. Også Australiens universiteter, sundhedsbranche og mineindustri ventes at nyde godt af den nye aftale.



Handelsministrene fra begge lande understreger, at aftalen styrker båndene mellem de to nationer.



Relationen har flere gange været præget af diplomatiske stridigheder. Blandt andet på grund af Australiens hårde asylpolitik.



"I dag er absolut det lyseste punkt i relationen mellem Australien og Indonesien," siger den indonesiske handelsminister.



Forhandlingerne om frihandelsaftalen begyndte i 2010. Det var ventet, at aftalen ville falde på plads i begyndelsen af 2018.



Men forhandlingerne gik i hårknude i oktober sidste år. Her foreslog Australiens premierminister, Scott Morrison, at følge det amerikanske eksempel og flytte den australske ambassade til Jerusalem.



Det vakte vrede i Indonesien. Det er det land i verden, der har den største muslimske befolkning.



I december anerkendte Australien officielt det vestlige Jerusalem som Israels hovedstad.



Samtidig sagde Morrison dog, at Australien alligevel ikke vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv. Det vil først ske, når der er indgået en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.



