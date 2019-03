Kina forbereder en ny lovpakke for at få nedtrappet en handelskrig med USA.



Ved den årlige folkekongres i næste uge vil omkring 3000 delegerede godkende en række nye love. De skal blandt andet få kinesiske embedsmænd til at holde op med presse udenlandske selskaber til at udlevere teknologi til Kina.



Folkekongressen i Folkets Store Hal i Beijing betegnes ofte som Kinas parlament. Den afvikles i år i skyggen af handelsstriden med USA og faldende økonomisk vækst.



Kongressen afvikles over to uger med taler, møder og politiske ritualer. Det fungerer ofte som en blåstempling af kommunistpartiets økonomiske og sociale politik.



Men der vil først og fremmest være fokus på de politiske forandringer, som præsident Xi Jinpings regering har bebudet.



Disse skal føre til en bilæggelse af stridighederne med præsident Donald Trumps administration. Konflikten har skabt forstyrrelser i handel med alt fra sojabønner til medicinsk udstyr.



De nye regler omkring teknologi indgår i en lovpakke for udenlandske investeringer. Ændringerne tager hensyn til vedholdende klager fra USA, EU og andre handelspartnere.



Klagerne går på, at kineserne svindler sig til erhvervelse af ny teknologi.



Kina afviser, at man stjæler viden. Men landet går ind på, at der må udvikles en udførlig lovgivning og nye regelsæt.



USA's præsident henviste til klagerne, da han sidste sommer indførte straftold for 250 milliarder dollar (over 1640 milliarder kroner) på importvarer fra Kina.



EU og Japan er imod det amerikanske skridt. Men de fremsætter de samme beskyldninger mod Kina som amerikanerne.



Kina har længe modsat sig at gøre noget for at ændre strategi. Højteknologi fra Vesten har været afgørende for landets store økonomiske fremskridt.



Men de kommunistiske ledere er kommet under stigende pres, efter at den økonomiske vækst er faldet markant. Den ligger i dag på 6,6 procent. Det er det laveste niveau i tre årtier.



Udenlandske virksomheder håber, at Kinas reformer til styrke private iværksættere og svække de statslige industrier. Samtidig skal det gøres mere attraktivt at investere i landbrug og teknologi.



/ritzau/AP