Lars Løkke vil lægge EU-bund under selskabsskatten

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil på Danmarks vegne kæmpe for at få EU-landene til at lægge en bund under selskabsskatten i EU. Det er et centralt budskab i hans tale på Venstres EU-landsmøde i Bella Center i København.



"Vi skal undgå undgå et kapløb mod bunden, som vi alle taber på. Derfor mener jeg, at vi EU bør lave en fælles bund under selskabsskatten og en fælles skattebase," siger Lars Løkke Rasmussen."



Skatteoptimering går for vidt



Statsministeren lancerer synspunktet i kølvandet på de mange sager om store virksomheders skatteoptimering, der er gået for vidt.



"Vi skal holde os rimeligheden for øje," understreger statsministteren, der henviser til den måde, EU-landene konkurrerer med hinanden på. Han henviser til en nylig rapport fra EU-Parlamentet, der anklager syv lande for at være hjemsted for skattely.



"Det er helt klart, at nogle lande – også lande i EU - foretager aggressiv skatteplanlægning, der måske ikke direkte er ulovlig, men som i hvert tilfælde forekommer urimelig. Det viser, at udfordringen er reel. Den findes i EU, og derfor skal den også løses i det europæiske samarbejde," siger Lars Løkke Rasmussen.



For et land som Danmark er der meget på spil, understreger han.



Samfundskontrakt under pres



"Det sætter vores samfundskontrakt under pres, når multinationale selskaber spekulerer i at placere deres overskud i skattelylande. Når de kan undgå at betale skat hvor pengene er tjent og gennem snedig skatteplanlægning undgå at give deres bidrag til fælleskabet."



"Her bliver vi nødt til at se og selv i øjnene og sige: Der er brug for nye metoder. Der er brug for redskaber, hvis vi skal sikre en fair skattebetaling og dermed også en fair konkurrence, så EU-landene ikke spilles ud mod hinanden. Vi skal undgå undgå et kapløb mod bunden, som vi alle taber på. Så vi undgår at vores velfærdssamfund udnyttes og udhules."



Ræs mod bunden



Om den fælles bund og skattebase for selskabsskatten betyder for statsministeren, at ræset mod bunden stoppes.



"Og den fælles base vil betyde, at det nye system ikke kan udnyttes. For ét er hvor høj satsen er. Men hvis landene alligevel ikke indkræver skatten på grund af fradrag, smuthuller og finurligheder, så har vi jo bare flyttet ræset et andet sted hen."



Statsministeren understreger, at det hverken er hans eller Venstres politik at EU skal opkræve skatter.



Afklaring af spillebane



"EU skal ikke fastsætte selskabsskattesatsen. Det skal vi selv gøre i Danmark, og det skal de gøre i de andre lande. Men ligesom med momsen er jeg nået frem til og blevet mere og mere overbevist om, at det er en god ide med en klarere afgrænset spillebane. Med regler som alle følger. For ved at sikre mere rimelighed i skattebetalingen, så kan vi også sikre, at EU's økonomiske samarbejde, som har skabt så meget velstand bliver mere rimeligt. Så danskerne og europæerne ikke føler sig udnyttet og taget ved næsen. Og så vi dermed skaber bedre forudsætninger for, at den folkelige opbakning til Europa – men også til frihandel og samhandel og internationalt samarbejde – bevares og styrkes i fremtiden," siger Lars Løkke Rasmussen.