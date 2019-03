Det danske aktiemarked er fredag kommet positivt fra start med en stigning på 0,6 pct. til 1106,9 for C25-indekset.Følg markedsbevægelserne hele dagen på Børsens nye Investor live I C25-indekset er det FLSmidth, Ambu og Simcorp, som uden selskabsspecifikke nyheder fører an, mens det uden for eliteindekset blandt andet er regnskabsaktuelle Nilfisk, som investorerne tager bestik af.Det danske aktiemarked var meget af dagen torsdag præget af mismod blandt investorerne, men da handelsdagen var omme, lå det danske C25-indeks 0,1 pct. højere.DANSKE SELSKABER HAR PRÆSENTERET REGNSKABERFra morgenstunden fredag er der landet regnskaber fra flere danske selskaber uden for det danske eliteindeks.Her har blandt andet Nilfisk præsenteret regnskab for fjerde kvartal af 2018. Det viste et fald i omsætningen til 258,7 mio. euro fra 280,2 mio. euro i fjerde kvartal året forinden.Det skyldtes især et lavere salg af private label-produkter, der resulterede i et fald i den samlede organiske vækst på 1,9 pct. i kvartalet. Til sammenligning voksede omsætningen organisk med 5,4 pct. i fjerde kvartal af 2017.Det var især på det europæiske marked, at Nilfisk havde modvind i kvartalet, mens det amerikanske marked, der ellers i løbet af de tidligere måneder af 2018 har været kendt som et problembarn, klarede sig godt med en organisk vækst på 5 pct.Nilfisk venter i 2019 en organisk vækst på cirka 2 pct. og en operationel EBITDA-margin på over 14,4 pct. før særlige poster.Kort inde i fredagens handel stiger Nilfisk-aktien 0,5 pct til 280 kr.ORPHAZYME RAMTE MINDRE MINUS END VENTETOgså biotekselskabet Orphazyme har fra morgenstunden leveret regnskab for fjerde kvartal af 2018.På trods af at 2018 endte med et trecifret millionunderskud, leverede Orphazyme lidt bedre end lovet i det første fulde år som børsnoteret selskab.For 2018 kan Orphazyme fremvise et EBIT-underskud på 231,7 mio. kr., og dermed udbyggede selskabet underskuddet fra 2017, der lød på 131 mio. kr. Til sammenligning havde selskabet selv forudset et driftsunderskud i niveauet 245-275 mio. kr. i 2018.Orphazyme venter i 2019 at øge driftsunderskuddet yderligere, så det lander i niveauet 315-345 mio. kr.Aktien falder fredag morgen 2,2 pct. til 54 kr.Svejsefabrikken Migatronic, der også leverer regnskab for fjerde kvartal af 2018 fredag, er kommet uændret fra start i 294 kr.Migatronic venter i regnskabsåret 2018 en vækst i salget på 4-8 pct. samt et resultat før skat i niveauet 12-15 mio. kr.Rockwool kan i fredagens handel optage investorerne, efter at britiske Barclays har indledt analysedækning af aktien med den negative anbefaling "undervægt" og et kursmål på 1450 kr.Rockwools B-aktie er faldet tungt siden september sidste år, hvor den toppede i over 2800 kr. Rockwool-aktien starter fredagen med et fald på 0,2 pct. til 1598 kr.Også GN kan komme i fokus, efter at analytikerne har stået i kø for at løfte kursmålene for GN-aktien efter selskabets regnskab for fjerde kvartal og hele 2018 onsdag morgen.Senest har Kepler løftet kursmålet for GN-aktien til 275 kr. fra 257 kr.Aktien falder fra morgenstunden med 0,5 pct. til 314 kr.LØFTET KURSMÅL OG NY FINANSDIREKTØRFredag kan også kabelproducenten NKT komme i fokus. Selskabet havde en god dag på børsen torsdag, efter at det om morgenen havde offentliggjort regnskab for fjerde kvartal af 2018.Efterfølgende har selskabet også fået hævet kursmålet af ABG Sundal Collier.Det nye kursmål lyder på 120 kr. mod tidligere 85 kr., viser data fra Bloomberg News. Anbefalingen er fortsat "hold".NKT-aktien stiger 3 pct. til 125 kr.Ligeledes blandt sidepapirerne har H+H torsdag meddelt, at selskabet i løbet af de kommende måneder skal sige farvel til sin finansdirektør, Ian L. Perkins. Fratrædelsen sker efter fælles aftale.H+H har i stedet udnævnt Peter J. Jørgensen som ny finansdirektør. Han kommer fra en lignende stilling hos ISS Facility Services. Aktien vinder fredag morgen 0,2 pct. til 101,80 kr.Danske Bank har desuden løftet kursmålet for Veloxis-aktien, så det nu lyder på 1,80 kr. mod tidligere 1,70 kr.Veloxis-aktien falder fra børsens åbning 0,8 pct. til 3,09 kr.Fredag morgen har Nykredit indgået en betinget aftale om et købe 75 pct. af aktierne i investeringsforeningen Sparinvest for 2245 mio. kr.Hvis købet går endeligt igennem, vil det føre til opjusteringer blandt en række mindre børsnoterede danske banker, der ejer aktier i Sparinvest./ritzau/FINANS