Rigsadvokaten i Israel vil sigte premierminister Benjamin Netanyahu for korruption.



Ifølge israelsk tv har det oplysningen fra justitsministeriet.



Det kan sprede stor politisk usikkerhed i den valgkamp, der er i fuld gang op til valget 9. april.



"Vi taler om politisk forfølgelse," hedder det i en kommentar fra Netanyahus højreorienterede Likud-parti. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Sigtelserne er på flere punkter og omhandler bestikkelse, svindel og tillidsbrud. Men de skal igennem en høringsproces - formentlig efter valget - hvor Netanyahu vil få mulighed for at overtale rigsadvokaten til at droppe sagen.



Netanyahu, der håber at få en fjerde periode som premierminister, nægter alle anklager mod ham.



Han er blandt andet mistænkt for at have modtaget gaver fra velhavende forretningsfolk og for at gøre tjenester for en avis og et webmedie, der har givet ham positiv dækning.