Danmarks største havvindpark skal placers i Nordsøen

Forligskredsen bag Energiaftalen har i dag besluttet, at Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen, det oplyser Energi-, forsynings- og klimaministeriet i en pressemeddelelse.



Den kommende park får navnet Thor og bliver udbudt i 2019. Parken skal levere strøm til 800.000 husstande og vil ifølge ministeriet skabe over 8000 jobs i anlægsfasen.



"I dag tager vi et syvmileskridt på Danmarks vej mod klimaneutralitet. Den kommende havvindpark bliver vores klart største, og den vil levere et stort bidrag til lokal vækst og den grønne omstilling," udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).



"Havvind er en dansk specialitet, og Nordsøen er godt på vej til at blive et Silicon Valley for havvind, hvilket kun bliver understreget i dag," udtaler Lars Chr. Lilleholt i pressemeddelelsen.



Østersø-placering tabte



Placeringen i Nordsøen blev valgt i tæt konkurrence med en placering ved Kriegers Flak i Østersøen. Nordsøen endte med at vinde, da placeringen 20 km. ude på vandet giver danskerne mest grøn energi for pengene, lyder det i meddelelsen.



I løbet af januar har energi-, forsynings- og klimaministeren holdt møder med borgmestre fra ni vestjyske og østsjællandske kommuner om placeringen af havvindparken, og ifølge ministeriet er den lokale opbakning til havvind – både i Øst- og Vestdanmark – god.



"Jeg er glad for, at vi både på Christiansborg og ude i kommunerne støtter op om havvind. Vi har holdt kommunernes ønsker op mod vores forpligtigelse til at gøre den grønne omstilling så billig som mulig, og jeg synes placeringen i Nordsøen rammer en god balance," siger Lars Chr. Lilleholt.