Det britiske underhus har onsdag aften pålagt premierminister Theresa May at sikre rettigheder for de EU-borgere, der bor i Storbritannien, hvis forhandlingerne om brexit ender med no-deal.



Det skete, da parlamentsmedlemmerne endnu en gang skulle stemme om ændringsforslag til Mays brexit-linje og enstemmigt vedtog et forslag fra den konservative Alberto Costa.



Costa trak sig tidligere på dagen fra sin post som parlamentarisk privatsekretær i regeringen for at kunne fremsætte forslaget om, at EU-borgere ved no-deal skal beholde deres rettigheder i Storbritannien og britiske borgere deres rettigheder i EU på samme måde, som udtrædelsesaftalen for brexit sikrer, hvis den bliver vedtaget.



May satte sig i første omgang imod, hvilket tvang Costa til at træde tilbage for at fastholde forslaget – men da et flertal tegnede sig imod May, erklærede regeringen i løbet af eftermiddagen sin støtte til Costas forslag.



Den britiske regering vil nu tage kontakt til EU for at diskutere en aftale om borgerrettigheder i tilfælde af no-deal, bekræftede brexit-minister Stephen Barclay forud for afstemningerne.



Labours brexit-plan afvist



Allerede forud for onsdagens afstemninger havde det seneste opgør i Underhuset ført til en dramatisk ændring i den britiske regerings brexit-linje.



I et forsøg på et undgå et nederlag lovede May tirsdag, at Underhuset får mulighed for at udsætte brexit i en afstemning 14. marts, hvis udtrædelsesaftalen endnu ikke er vedtaget til den tid.



Premierministeren har ellers indtil denne uge fastholdt, at det eneste alternativ til at vedtage hendes aftale med EU var no-deal-scenariet allerede 29. marts.



Men i en illustration af, hvor lille tilliden nu er mellem regeringen og Underhuset, nøjedes parlamentsmedlemmerne ikke med Mays løfter – et flertal vedtog et forslag, der sikrer, at afstemningerne bliver afholdt, selv hvis May skulle skifte mening.



Samtidig stemte et flertal imod et forslag fra Labour-leder Jeremy Corbyn om, at brexit skal gennemføres efter Labours ønsker. Labour lagde før afstemningerne op til, at partiet vil kaste sig ind i kampen for en ny folkeafstemning om brexit, hvis Underhuset igen afviste Labours plan.



Underhuset skal først forholde sig til selve udtrædelsesaftalen igen 12. marts.