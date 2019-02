Situationen i Syriens Damaskus-provins er ikke længere præget af kamphandlinger og civile tab i en sådan grad, at det udløser midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark.



Det oplyser Udlændingestyrelsen onsdag.



Tidligere har alene det forhold, at man er flygtet fra Syrien - uanset hvor i landet - været nok til, at danske myndigheder har givet midlertidig beskyttelsesstatus.



Men Flygtningenævnet har onsdag oplyst, at det vurderer, at de generelle forhold i Syrien er ændret. Det er Udlændingestyrelsen enig i.



Ændringen betyder både noget for ansøgere fremover, men også at Udlændingestyrelsen vil udvælge et antal prøvesager, som vil vurdere, om der fortsat er grundlag for at give opholdstilladelse til de pågældende syrere.



Der er alene tale om sager, hvor asylansøgerne ikke risikerer individuel forfølgelse eller overgreb, skriver Udlændingestyrelsen.



/ritzau/