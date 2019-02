Præsident Donald Trump blev på forhånd oplyst, at WikiLeaks planlagde at udgive oplysninger om e-mails, der kunne skade Hillary Clintons kampagne.



Det siger hans tidligere advokat Michael Cohen i sit vidneudsagn under en åben høring i Repræsentanternes Hus onsdag.



I det vidneudsagn, som Cohen har forberedt på forhånd, siger han, at han var til stede, da Trump modtog et opkald om lækket.



Cohen samarbejder med specialanklager Robert Muller i forbindelse med Rusland-undersøgelsen. Tidligere har han dog løjet både for Mueller og for Kongressen.



Ifølge den tidligere advokat fortalte Trumps rådgiver Roger Stone på det tidspunkt over telefonen, at han netop havde været i kontakt med Wikileaks-stifter Julian Assange.



Stone fortalte angiveligt om WikiLeaks' planer om et stort læk af e-mails, der kunne påvirke Clintons kampagne. Det er informationer, som Trump tidligere har sagt, at han ikke kendte til.



Mens Cohen taler onsdag, står det ikke umiddelbart klart, hvilke beviser han har for at støtte op om sin påstand.



Sidste år blev Cohen idømt tre års fængsel. Det skyldes blandt andet, at han har sørget for at betale to kvinder for ikke at offentliggøre oplysninger, der kunne skade Trumps kampagne til præsidentvalget i 2016.



/ritzau/AP