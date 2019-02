Italien har en høj gæld og en svækket økonomi. Det kan udgøre en risiko af grænseoverskridende relevans, advarer Europa-Kommissionen i en rapport.



Italien har for store makroøkonomiske ubalancer, konstaterer kommissionen.



"Vi er fortsat bekymrede over, at den offentlige gæld ikke ventes at falde i de kommende år på grund af udsigten til afmatning i økonomien og regeringens økonomiske planer," siger næstformand Valdis Dombrovskis.



På et pressemøde i Bruxelles onsdag sagde han, at kommissionen vil overvåge den økonomiske udvikling nøje.



Bekymringen går på, at regeringen i Rom har trukket reformer, der skulle styrke økonomien, tilbage.



/ritzau/