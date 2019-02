Til trods for reelle fremskridt er der stadig meget, der skal gøres, før en ny handelsaftale mellem USA og Kina ligger klar.



Det siger den amerikanske handelsrepræsentant Robert Lighthizer onsdag ifølge Reuters.



Efter måneders forhandlinger med Beijing gør amerikanerne nu "rigtige fremskridt", fastslår han onsdag i kongressen.



"Meget mangler stadig at blive gjort, både før en aftale er nået og endnu vigtigere - efter den er nået, hvis den nås," siger Robert Lighthizer.



Søndag fortalte USA's præsident, Donald Trump, at han på grund af fremskridt mellem parterne er klar til at forlænge den våbenhvile, der ellers står til at udløbe 1. marts.



/ritzau/FINANS