Rapport udskammer syv EU-lande for at stjæle skattekroner

Syv EU-lande udskammes som skattely, der potentielt stjæler skatteindtægter fra andre EU-lande, i en rapport fra EU-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg, som onsdag har stemt den igennem.



"Med rapporten står det nu stort på hvidt, at syv EU-lande har selskabsskattesystemer, som man kan kalde skattely," siger europaparlamentariker Jeppe Kofod (S).



Det drejer sig om Belgien, Ungarn, Cypern, Irland, Luxembourg, Malta og Holland.



"Vi kan ikke være i et indre marked med 28 lande og samtidig se, at syv lande udnytter denne fri bevægelighed af kapital til at stjæle skatteprovenu fra eksempelvis Danmark," siger Kofod.



Udvalget kræver et administrativt samarbejde mellem EU-landene, der stopper aggressiv skatteplanlægning og skattely.



Den danske socialdemokrat har sammen med den konservative tjekke Luděk Niedermayer ledet arbejdet med rapporten.



I rapporten onsdag rettes også en skarp kritik af Danske Bank og af danske myndigheder i relation til sagen om hvidvask af penge via bankens tidligere filial i Estland.



/ritzau/