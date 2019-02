Medie: Cohen vil vidne om Trumps kriminel adfærd

Michael Cohen, der er tidligere advokat for USA's præsident, Donald Trump, fremsætter anklager mod præsidenten offentligt for første gang.



Det skriver The Wall Street Journal.



Når Michael Cohen onsdag skal vidne foran the House Oversight Committee, planlægger han, ifølge kilder bekendt med planerne, at offentliggøre beviser på Trumps kriminelle affærer efter at være blevet præsident.



Dette dækker blandt andet over bestikkelsespenge til en pornostjerne til gengæld for tavshed, samt præsidentens private finansielle udskrifter.



Udskrifterne skal bevise, at Trump ikke har betalt ejendomsskat korrekt, og at han til tider har reguleret sin egenkapital af både private og forretningsmæssige formål.



Efter Michael Cohen tirsdag havde været i en næsten ni timer lang vidneforklaring, udtalte han ifølge Wall Street Journal, at han er glad for muligheden for at "gøre rent bord" og "fortælle sandheden" og tilføjede, at han så frem til at fortælle historien "med sin egen stemme".



"Jeg vil lade den amerikanske befolkning afgøre præcis, hvem der fortæller sandheden," udtalte Michael Cohen ifølge Wall Street Journal.



Michael Cohens planlagte vidnesbyrd forventes også at indeholde beretninger om præsidentens racistiske udtalelser til eksadvokaten.



/ritzau/FINANS