Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er tilfreds med, at den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen nu foreligger.



- Det er en vigtig milepæl for Femern Bælt-projektet, siger han i en pressemeddelelse.



Godkendelsen er fredag fremsendt til Femern A/S, der har 14 dage til at gennemgå den, inden den underskrives i januar.



Ifølge pressemeddelelsen er der tale om en "robust godkendelsesebeslutning".



Selv om godkendelsen endnu ikke officielt er underskrevet fra tysk side, forventes "kun mindre, redaktionelle ændringer", hedder det.



- De slesvig-holstenske myndigheder har haft betydeligt fokus på de miljømæssige konsekvenser af projektet, siger Ole Birk Olesen.



Den tyske godkendelse kan påklages til Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Domstolsbehandlingen kan tage et par år.



Men forventningen er fortsat, at den kombinerede vej- og togtunnel kan tages i brug i 2028, lyder det fra kommunikationschef Tine Lund-Bretlau, Femern A/S.



- Vi har arbejdet i fem år på at få godkendelsen sammen med vores tyske samarbejdspartner. Nu har vi den. Det er på alle måder en milepæl i dag, siger hun.



Selv om godkendelsen fylder mere end 1000 sider, forventer hun ikke overraskelser, der kan flytte afgørende på forudsætningerne for byggeriet.



- Selve godkendelsen er baseret på en ansøgning, vi har indgivet, som er på 14.000 sider. Så vi har været rigtig godt rundt om det.



- Det er svært at forestille sig noget, der gør, at vi ikke skulle kunne bygge tunnelen, siger Tine Lund-Bretlau.



- Nu vil vi læse godkendelsen rigtig grundigt og så forholde os til eventuelle nye krav og vilkår.



- Og så vil vi i løbet af foråret komme med en plan for, hvordan vi kan bringe projektet i mål, siger kommunikationschefen.



Forbindelsen mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Femern bliver 18 kilometer lang.



Med et budget på 52,6 milliarder kroner er det danmarkshistoriens største anlægsprojekt.



