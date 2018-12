Rusada-chef til Putin: Hjælp med at afværge ny skandale

Det vakte glæde i Rusland og undren i andre lande, da Det Internationale Antidopingagentur (Wada) i september ophævede suspenderingen af Ruslands antidopingagentur, Rusada, efter tre år.



Med ophævelsen fulgte dog kravet om, at Wada skulle have fuld adgang til alle data fra Rusada-laboratoriet i Moskva, hvor den statsstøttede doping havde fundet sted.



Det skulle ske inden nytår, men kort før jul måtte fem Wada-eksperter rejse hjem fra Moskva med uforrettet sag.



De russiske myndigheder sagde, at eksperternes udstyr til udtrækning af data ikke var godkendt under russisk lov.



Dermed er Wadas krav i forbindelse med ophævelsen af suspenderingen ikke blev opfyldt få dage før deadline, og det bekymrer Rusada-direktør Jurij Ganus.



- Vi står på kanten af afgrunden, siger Ganus ifølge BBC og sender en direkte bøn til præsident Vladimir Putin.



- Jeg beder dig om at beskytte nutiden og fremtiden for vores fair sport samt nutidige og fremtidige generationer af atleter.



Ganus siger, at der er brug for en "løsning straks", for når viseren på uret rammer midnat 31. december, kan Wada suspendere Rusland igen, hvis ikke de krævede data er udleveret.



- Det er svært at genvinde tillid, når fortidens spøgelser forhindrer os i at bevæge os fremad, siger Jurij Ganus.



- Spørgsmålet er ikke, hvor mange positive prøver der vil blive fundet i laboratoriet i Moskva, men hvad vi vil gøre ved det.



- Enhver obstruktion i undersøgelsen af laboratoriet i Moskvas database, om vi kan lide det eller ej, indikerer, at nogle har interesse i at hæmme undersøgelsen og overførelsen af data og prøver.



Men Ganus og Rusada skal ikke forvente, at Putin og den russiske regering kommer antidopingagenturet til undsætning.



Det siger Dmitrij Peskov, talsmand for regeringen, fredag.



- Rusada-direktøren kender desværre ikke til alle detaljerne i det samarbejde, der er undervejs mellem russiske repræsentanter og de Wada-repræsentanter, der er kommet til Moskva.



- Mange af hans bekymringer er uden grund, siger Peskov ifølge nyhedsbureauet AFP.



/ritzau/