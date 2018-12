Budgetdirektør: USA's nedlukning kan gå ind i det nye år

Flere hundredtusinder offentligt ansatte i USA er hjemme uden løn, fordi det ikke har været muligt at nå til enighed om et budget for 2019.



Og det er meget muligt, at USA's delvise nedlukning fortsætter ind i det nye år. Det siger budgetdirektør i Det Hvide Hus, Mick Mulvaney.



- Det er meget sandsynligt, at denne nedlukning vil gå videre end den 28. og ind i den nye kongres, siger Mulvaney til Fox News.



I øjeblikket har Republikanerne flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet, men fra 3. januar tager Demokraterne flertallet af pladserne i Repræsentanternes Hus.



Det kan gøre det endnu sværere for den amerikanske præsident, Donald Trump, at lande en finanslovsaftale.



Den store knast i forhandlingerne er Trumps ønske om en grænsemur mod Mexico, som kommer til at koste cirka fem milliarder dollar.



En mur, som han profilerede sig på under seneste præsidentvalg i 2016, men som Demokraterne ikke vil være med til at finansiere.



Trump giver Demokraterne skylden for, at de blokerer for en løsning. Men Mulvaney erkender, at præsidentens stædighed også spiller ind.



- Sådan ser Washington ud, når man har en præsident, der nægter at give sig for at komme overens, siger budgetdirektøren.



Der er fremlagt et finanslovsudkast i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har flertal.



For at det kan vedtages, skal 60 procent i Senatet stemme for forslaget, men det er ikke lykkedes præsidenten at få Demokraterne til at gå med på idéen om den milliarddyre mur.



Forhandlingerne genoptages torsdag 27. december.



/ritzau/AFP