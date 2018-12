Trump skifter forsvarsminister ud tidligere end planlagt

Den afgående amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, forlader formelt posten allerede ved årsskiftet.



Præsident Donald Trump udpeger USA's nuværende viceforsvarsminister Patrick Shanahan til fungerende forsvarsminister fra 1. januar, meddeler Trump på Twitter.



- Det glæder mig at meddele, at vores meget talentfulde viceforsvarsminister Patrick Shanahan vil få titel af fungerende forsvarsminister fra 1. januar 2019, skriver Trump.



- Patrick har en lang række bedrifter bag sig som viceforsvarsminister og inden da hos Boeing. Han vil være god!



Tidligere på ugen forlod Mattis posten som forsvarsminister i protest mod Trumps beslutning om at trække alle amerikanske soldater hjem fra Syrien.



Mattis har sagt, at han ville blive på posten frem til februar for at sikre en ordentlig overdragelse.



En kilde i Det Hvide Hus siger til nyhedsbureauet Reuters, at Trump er irriteret over den opmærksomhed, Mattis' opsigelse har fået.



I det brev til Trump, hvor Mattis meddeler sin afgang, kritiserer den afgående forsvarsminister mellem linjerne præsidentens udenrigspolitik og hans behandling af USA's allierede.



Det kom som en stor overraskelse, da Trump onsdag meddelte, at han anser Islamisk Stat for at være besejret og nu trækker de amerikanske styrker ud af Syrien.



Beslutningen har fået kritik fra flere sider, også fra Trumps egne partifæller.



Flere kongresmedlemmer har udtrykt bekymring for USA's allierede, særligt kurderne, der har kæmpet sammen med USA mod Islamisk Stat.



I et tweet søndag aften dansk tid skriver Trump, at han har drøftet "den langsomme og i høj grad koordinerede tilbagetrækning af amerikanske styrker fra området" i en telefonsamtale med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.



De to præsidenter havde "en lang og produktiv samtale", hvor de blandt andet drøftede Islamisk Stat og "vort gensidige engagement i Syrien", skriver Trump.



/ritzau/