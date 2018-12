Senatet i Italien har søndag vedtaget et omstridt statsbudget, der er blevet set efter i sømmene og ændret efter uenigheder med EU.



Budgettet, som er lagt frem af Femstjernebevægelsen og det højreorienterede parti Ligaen, blev vedtaget med 167 stemmer mod 78 stemmer. Tre senatorer afstod fra at stemme.



Vedtagelsen skete efter midnat, hvor oppositionen kritiserede, at det blev gjort på en måde, så man undgik at debattere over 700 ændringsforslag.



Næste skridt er, at budgettet skal videre til en afstemning i det italienske underhus, der efter planen skal finde sted mellem jul og nytår.



Onsdag fik italienerne grønt lys til budgettet fra EU.



/ritzau/AFP