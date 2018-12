Ledernes Hovedorganisation støtter Venstres forslag om at give frihed til at vælge inden for boligjobordningen.



Det vil give kvinderne bedre muligheder på arbejdsmarkedet, fordi flere vil kunne vælge fradrag for serviceydelser i hjemmet, mener direktør Henrik Bach Mortensen.



- Som vi har indrettet os i det danske samfund, er det meget ofte kvinden, der har ansvaret for, at få hjemmet til at hænge sammen.



- Derfor træffer kvinder oftere end mænd beslutninger, som understøtter familielivet, men som desværre holder dem tilbage i erhvervskarrieren, siger han i en kommentar.



I dag er boligjobordningen delt i to fradrag. Et fradrag på 12.000 kroner, der kan bruges på håndværksydelser, og et på 6000 kroner, som kan bruges på serviceydelser som rengøring og børnepasning.



I det nye forslag fra Venstre lægges der op til, at boligjobordningen skal ændres, således at danskerne selv kan vælge, hvordan de vil fordele det samlede fradrag på 18.000 kroner.



Forslaget betyder, at hvis man vil bruge alle 18.000 kroner på rengøring, børnepasning eller havearbejde, så kan man det, mens man i dag kun kan få et fradrag på 6000 kroner på den slags arbejde.



/ritzau/