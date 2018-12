Den amerikanske tilstedeværelse i Syrien har været "ulogisk og en kilde til spændinger", vurderer det iranske udenrigsministerium.



Det er første gang, at landets regering udtaler sig, efter at USA's præsident, Donald Trump, annoncerede, at amerikanske tropper trækkes hjem, skriver AP.



"Lige fra begyndelsen har indsættelsen og tilstedeværelsen af amerikanske tropper i området været en fejl, ulogisk, en kilde til spændinger og hovedårsagen til ustabilitet," siger ministeriets talsmand, Bahram Qasemi, ifølge Reuters.



Udtalelsen blev bragt i det iranske nyhedsbureau Irna.



20. december erklærede Trump sejr over den militante gruppe Islamisk Stat og meddelte, at man ville trække de amerikanske tropper ud af det krigshærgede land.



"Vi vandt. Vi har slået dem, og vi har slået dem grundigt. Vi har taget landet tilbage," sagde han blandt andet i videoen med henvisning til den militante bevægelse IS.



Trump fortsatte:



"Vores drenge, vores unge kvinder, vores mænd - de kommer alle sammen hjem, og de kommer hjem nu," tilføjede præsidenten.



Flere medier rapporterede, at alle 2000 amerikanske tropper skal hentes hjem.



/ritzau/