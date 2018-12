Trump truer med langvarig nedlukning i USA

Den amerikanske præsident, Donald Trump, truer igen fredag med en nedlukning af statsapparatet, som kan blive langvarig, hvis ikke demokraterne er parate til at sikre finansiering af opførelsen af en grænsemur mod Mexico i en midlertidig budgetlov.



- Demokraternes, hvis stemmer vi har brug for i Senatet, vil formentlig stemme imod grænsesikkerhed og muren, selv om de ved, der er desperat brug for den. Hvis demokraterne stemmer nej, vil der komme en nedlukning, som vil vare i meget lang tid, skrev Donald Trump fredag på sin Twitter-konto.



- Nedlukning i dag, hvis ikke demokraterne stemmer for grænsesikkerhed, tilføjede han.



Uroen i Washington lægger fredag yderligere pres på aktiemarkederne, hvor S&P 500 mister 1,1 pct., Dow Jones daler med 1,0 pct., og Nasdaq dratter med 2,2 pct. Nasdaq er samtidig nu officielt i bjørneterritorium med et fald på mere end 20 pct. siden toppen i august.



Hvis ikke der vedtages en budgetlov, vil mindst 400.000 offentligt ansatte blive sendt hjem uden løn.



Præsidentens parti, republikanerne, har flertallet i begge Kongressens kamre i USA, men en budgetlov skal vedtages med 60 mod 40 stemmer i Senatet, og det vil derfor kræve støtte fra demokraterne, hvis republikanerne skal nå op på 60 stemmer. Republikanerne har 51 pladser i Senatet.



