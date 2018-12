Løkke kaldt i samråd om donationer

Enhedslisten kaldte fredag statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i samråd, efter at der er konstateret en mulig sammenhæng mellem donationer til Løkkefonden og muligheden for at få et møde med statsministeren.



Det sker, efter Berlingske berettede, at en donation fra Akademikernes A-kasse på 50.000 kroner til Løkkefonden blev omtalt i en mail fra 2014.



Her blev det også nævnt, at a-kassen gerne ville have besøg af Lars Løkke Rasmussen.



Løkke holdt året efter møde med a-kassens direktør, og a-kassen indbetalte 50.000 kroner til fonden.



Det er således anden gang inden for et år, at han kaldes i samråd om donationer.



Det nye samråd vil foregå en gang i det nye år.



