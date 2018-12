Putin vil gøre Rusland til en af verdens fem største økonomier

Den russiske præsident, Vladimir Putin, skød torsdag formiddag klokken ti gang i sin årlige pressekonference med fokus på økonomien i Rusland.



Putin siger blandt andet, at landets bruttonationalprodukt (bnp) er steget.



Desuden bebuder præsidenten, at han agter at gøre Rusland til en af verdens fem største økonomier.



- Det vigtigste er, at vi bliver nødt til at tilslutte os en ny liga rent økonomisk, siger præsident Putin.



- Vi kunne sagtens gå hen at tage femtepladsen i forhold til økonomisk størrelse. Det tror jeg, at vi kommer til at gøre, lyder det.



Rusland er i øjeblikket rangeret som nummer 12 på Den Internationale Valutafonds liste over verdens største økonomier.



Listen toppes af USA efterfulgt af Kina, Japan, Tyskland og Storbritannien.



Rusland har brug for et "gennembrud - et stort spring fremad i forhold til teknologisk innovation", lyder det fra Putin.



- Uden det har vores land ikke en fremtid, siger han.



Putin siger torsdag, at Ruslands bruttonationalprodukt er steget med 1,7 procent i de første ti måneder i 2018.



Ved den omfattende pressekonference nåede præsidenten også at kommentere friske udmeldinger fra USA's præsident, Donald Trump.



Trump har udtalt, at den militante gruppe Islamisk Stat er besejret. Han siger samtidig, at han vil trække amerikanske styrker hjem fra Syrien.



Putin siger, at han i grove træk er enig i, at Islamisk Stat er besejret. Og han mener, at det er den "rigtige" beslutning for USA at trække sine tropper ud af Syrien.



Pressekonferencen er en årlig tradition for Putin. I år er rekordmange journalister - omkring 1700 - til stede ved seancen i Moskva.



Den plejer normalt at vare i adskillige timer og giver Putin mulighed for at redegøre for politiske beslutninger og tale om planerne for næste år.



/ritzau/AFP