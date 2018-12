Putins årlige pressemøde tiltrækker sværm af pressefolk

Relateret indhold Artikler

Et rekordstort opbud på 1700 journalister har meldt deres ankomst til den russiske præsident Vladimir Putins årlige pressekonference i Moskva torsdag.



Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.



Den tv-transmitterede begivenhed er blevet en tradition i Putins tid som præsident.



Seancen plejer normalt at vare i adskillige timer og giver Putin mulighed for at redegøre for politiske beslutninger og tale om planerne for næste år.



Hans talsmand, Dmitrij Peskov, forventer at fokus i år vil være på de økonomiske udfordringer Rusland står overfor.



Ifølge Peskov er tiden kendetegnet ved "et noget ufordelagtigt internationalt miljø".



Putin brugte i 2017 begivenheden til at fremhæve sig selv som garant for den nationale stabilitet.



Tre måneder senere blev han genvalgt til sin fjerde periode som præsident med opbakning fra tre ud af fire vælgere.



Almindelige russere har under pressemødet mulighed for telefonisk at stille spørgsmål direkte til Putin.



Et emne, som han ventes ikke at slippe for i år, er regeringens upopulære forhøjelse af pensionsalderen med fem år.



Beslutningen har svækket Putins normalt så store opbakning i befolkningen.



I april sagde 65 pct. i en meningsmåling, at de ville stemme på Putin, hvis der var valg nu.



Det tal faldt med over ti procentpoint, da regeringen annoncerede planen om at lade russerne arbejde længere.



Og den 9. december viste den seneste måling et yderligere fald i opbakningen til Putin til 47 pct.



/ritzau/dpa