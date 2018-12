Handelskrig: Kina køber igen sojabønner fra USA

Kina har igen købt sojabønner fra amerikanske eksportører, efter at landet ellers har afholdt sig fra at købe sojabønner fra USA, i kølvandet på den handelskrig der i løbet af året er brudt ud mellem de to lande.



Ifølge det amerikanske landbrugsministerium har Kina denne gang købt 1,119 mio. ton sojabønner, der skal leveres inden udgangen af august næste år, skriver Bloomberg News.



Det er anden uge i træk, at kinesiske importører har købt laster med amerikanske sojabønner. Første gang blev annonceret onsdag i sidste uge, og forinden var det ifølge Financial Times seks måneder siden, at Kina har købt amerikansk soja.



Sojabønnen, som bliver brugt til kvægfoder og madlavningsolie, udgjorde den største amerikanske eksport til Kina, før Beijings indførelse af 25 pct. told stort set satte en stopper for salget. Ifølge tal fra myndighederne køber Kina mellem 30-35 mio. ton sojabønner fra USA på et normalt år, skriver Bloomberg News.



- Kina er fortsat et vigtigt marked for amerikanske sojabønneproducenter. Vi ser disse seneste salg, selv om de er relativt små, som et vigtigt skridt frem i vores overordnede handelsforhold, sagde Jim Sutter, der er direktør for U.S. Soybean Export Council, til nyhedsbureauet i en mail tirsdag, hvor der var spekulationer om salget til de kinesiske importører.



I starten af december blev USA og Kina ved G20-topmødet i Argentina enige om en våbenhvile på 90 dage i handelskonflikten. Det betyder, at USA ikke som tidligere annonceret hæver sin toldsats fra 1. januar, ligesom der endnu ikke indføres straftold på de resterende varer.



Kina har også efterfølgende blandt andet udskudt en varslet forhøjelse af told på biler og bildele fra USA i tre måneder. De tre måneder starter 1. januar 2019.



