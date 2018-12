Italien får grønt lys til budget efter stort EU-skænderi

Italien har fået grønt lys til sit budget efter en længere strid med EU-Kommissionen.



Der indledes dermed ikke en underskudsprocedure mod Italien.



Alle problemer er dog ikke fejet af vejen, understreger næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis.



"Aftalen er ikke ideel. Men vi undgår at iværksætte en underskudsprocedure, hvis dette gennemføres," siger Dombrovskis på et pressemøde i Bruxelles.



EU-Kommissionen er i Italien blevet beskyldt for at være en streng overdommer, der på urimelig vis blander sig i italiensk politik, mener EU's finanskommissær, Pierre Moscovici.



"Dette viser, at EU ikke er fjende," siger Moscovici.



