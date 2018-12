Belgiens premierminister træder tilbage efter uro i regeringen

Den belgiske premierminister, Charles Michel, har tirsdag aften offentliggjort, at han træder tilbage som premierminister.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Ifølge det politiske medie Politico vil premierministeren tirsdag aften gå til kongen i Belgien og meddele sin afgang.



Charles Michels farvel kommer i kølvandet på en krise i den belgiske regering.



Her har landets største parti, det flamske parti N-VA, trukket sig fra regeringen efter uenighed om FN's nye migrationspagt. Det højreorienterede parti mener ikke, at Belgien burde have underskrevet aftalen.



N-VA's farvel til regeringen har efterladt Charles Michel med en mindretalsregering.



