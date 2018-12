Omstridt Trump-fond bliver opløst som følge af retssag

USA's præsident, Donald Trump, er gået med til at opløse den omstridte familiefond Trump Foundation.



Staten New Yorks øverste anklager havde stævnet Trump, hans sønner og datteren Ivanka Trump for i over ti år at have drevet familiefonden ulovligt.



Det hedder blandt andet, at fonden har drevet "omfattende og ulovlig politisk koordinering med Trumps præsidentkampagne i 2016".



New Yorks justitsminister, Barbara Underwood, siger, at fonden bliver opløst, og at de tilbageværende midler bliver overført til andre fonde.



- Det her er en vigtig sejr for lovsystemet. Det viser, at der findes et regelsæt for alle, siger Barbara Underwood i en udtalelse.



Hun uddyber i øvrigt sin opfattelse af, hvad familiefonden blev brugt til.



- Trump Foundation fungerede ikke som meget andet end et checkhæfte for hr. Trumps politiske og forretningsmæssige interesser, siger Underwood.



Retssagen mod Trump Foundation fortsætter, selv om fonden bliver opløst.



I stævningen hedder det blandt andet, at Trump Foundation i januar 2016 ulovligt bidrog til at hjælpe den republikanske kampagne med at skaffe penge ved en "fundraiser" i Det Republikanske Parti.



Efterfølgende kunne kampagnefolk så selv vælge, hvordan pengene skulle fordeles som tilskud.



Donald Trump har endnu ikke reageret på nyheden om, at fonden opløses.



Tidligere har han på Twitter dog kaldt Underwoods retssag for opspind udført af "snuskede demokrater fra New York".



Retssagen kræver millioner af dollar i erstatning fra fonden.



Den vil blandt andet også fratage Trump, hans sønner og datteren Ivanka muligheden for at lede andre fonde i New York.



/ritzau/AFP