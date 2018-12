Ruslands afviser nye beskyldninger om at have blandet sig i USA's valg i 2016.



Anklagerne i to rapporter er uden detaljer og forklarer ikke, hvordan den russiske regering kunne blande sig, hedder det.



Rapporterne er skrevet af private eksperter. De blev mandag offentliggjort af senatorer fra begge partier i USA's kongres.



Rapporterne hævder, at Ruslands indblanding i valget var langt mere omfattende, end man hidtil har antaget. Det skete på diverse sociale medier som Facebook, YouTube og Twitter.



Den russiske præsidents talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at rapporterne er et forsøg på laste Rusland for de sociale spændinger, der er i USA.



- Den russiske regering har intet haft at gøre med indblanding i valget, siger han.



Ruslands beskyldes i de nye rapporterer for forsøg på at fremme modsætninger mellem racer i USA og at fremme ekstreme idéer.



Rusland har tidligere benægtet, at det blander sig i USA's politik. Man har beskrevet anklagerne som en antirussisk kampagne.



Ruslands rolle i valgåret bliver også undersøgt af den særlige anklager Robert Mueller. Han og hans hold undersøger, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland i 2016.



USA's efterretningstjenester fastslog allerede i starten af 2017, at Rusland i valgåret førte en kampagne for at få Donald Trump valgt som præsident.



I en af de nye rapporter hedder det, at en såkaldt "troldefarm" rettede en stor del af sin misinformation mod sorte amerikanere.



Ved at "sløre linjerne mellem virkelighed og fiktion" skulle den russiske propaganda hjælpe Donald Trump med at vinde valget.



Man forsøgte at skabe vrede blandt sorte amerikanere. Det skulle få færre til at afgive deres stemme ved valget.



