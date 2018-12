Medie: Kina håber på ordenligt brexit og lover at se på mulighed for god frihandelsaftale med Storbritannien

Kina håber, at Storbritanniens udtræden af EU kan ske på en ordentlig måde, og at EU vil reducere forhindringer for kinesiske investeringer og holde markedet åbent.Sådan lyder det tirsdag fra det kinesiske udenrigsministerium, skriver Reuters Ifølge mediet har Kina ikke bare været nervøs for den nervøsitet, et tumultarisk brexit kan skabe på markederne, men også for at miste Storbritanniens støttende stemme for frihandel i EU. "Kina håber at se brexit ske på en ordentlig måde og står klar til parallelt at forbedre forholdene mellem Kina og EU og Kina og Storbritannien," skriver udenrigsministeriet i en kommentar, ifølge Reuters.EU er Kinas største handelspartner, mens Kina er EU's næststørste handelspartner efter USA.Ifølge Reuters har Kina lovet at se på muligheden for at nå en god frihandelsaftale med Storbritannien på den anden side af brexit.Den kinesiske regering vil lette adgangen til markedet markant og bestræbe sig på at skabe et "stabilt, fair, transparent, lovbaseret og forudsigeligt forretningsmiljø, der beskytter udenlandske investeringers rettigheder og interesser, og behandler kinesiske og udenlandske virksomheder registreret i Kina ens," lyder det fra regeringen ifølge Reuters, der fortsætter:"Kina håber, at EU vil holde sit investeringsmarked åbent, reducere og eliminere forhindringer for investeringer og forskelsbehandling, og give kinesiske virksomheder, der investerer i Europa, et fair, transparent og forudsigeligt politisk miljø og beskytte deres rettigheder og interesser."