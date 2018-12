Kinas præsident: "Ingen kan diktere os reformer"

Relateret indhold Tilføj søgeagent Xi Jinping Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Xi Jinping

Den med spænding ventede tale af den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag i forbindelse med markeringen af 40-års dagen for landets reformer har ikke formået af få optimismen tilbage på finansmarkedet.



I den 80 minutter lange tale i Beijing kommenterende Xi i skarpe vendinger blandt andet på internationale opfordringer til at gennemføre større ændringer i landets økonomi i retning af mindre statskontrol.



"Ingen er i en position, hvor de kan diktere det kinesiske folk, hvad der skal ske eller ikke ske," sagde Xi Jinping.



Han sagde endvidere, at Kina skal "fastholde kursen" for sine nuværende markedsreformer, skriver CNBC.



"Hvad og hvordan, der skal reformeres, skal baseres på det overordnede mål om at forbedre og udvikle det socialistiske system med kinesiske karaktertræk."



"Vi vil beslutsomt reformere, hvad der bør og kan ændres, men vil aldrig reformere, hvad der ikke kan ændres," sagde han.



Ifølge Bloomberg News bød talen ikke på nye større politiske tiltag, og den bød ikke på meget indsigt i forhold til, hvordan den kinesiske regering vil søge at løse handelskonflikten med USA.



Finansmarkedets reaktion er afdæmpet, og talens indhold har dermed ikke formået at ændre en i forvejen negativ stemning på de asiatiske aktiebørser, som i forvejen var handlet lavere i kølvandet af mandagens fald i USA.



/ritzau/FINANS