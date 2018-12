Italien er klar med nyt udspil om næste års finanslov

Relateret indhold Artikler

Italien er klar til at fremsende et kompromisforslag for næste års finanslov til EU-Kommissionen, som har afvist de hidtidige udspil fra regeringen i Rom.



Det oplyser en talsmand for den italienske regering.



Forslaget er kommet i stand på et møde, der sluttede sent søndag aften, mellem premierminister Giuseppe Conte og vicepremierministrene Luigi Di Maio og Matteo Salvini.



"Disse timer er de vigtigste, vi har oplevet", siden valgsejren 4. marts, skrev Di Maio på en partiblog.



Talsmanden kommer ikke med konkrete oplysninger om indholdet i det nye udkast.



Kommissionen har indtil nu sat hælene i og beskyldt Italien for manglende budgetdisciplin.



Hullet mellem næste års forventede indtægter og udgifter er for stort og i strid med eurozonens spilleregler, lød det fra Bruxelles den 23. oktober. Italien fik derfor besked om at vende tilbage med et nyt bud på en finanslov.



Det var første gang nogensinde, at kommissionen valgte at afvise et statsbudget for et euroland.



I det oprindelige forslag kalkulerede regeringen med et underskud svarende til 2,4 procent af bruttonationalproduktet (bnp).



Ydermere var forslaget ifølge kommissionen baseret på et noget rosenrødt skøn for den økonomiske vækst i 2019. Italien fik derfor en frist til midten af november til at rette ind.



Men Conte og hans regering stod fast. Indtil sidste uge. Da meddelte premierministeren, at regeringen var villig til at file på sit oprindelige forslag, så underskuddet i 2019 lander på 2,04 procent af bnp.



Men ifølge avisen La Repubblica er det ikke nok til at formilde EU-Kommissionen. Den forlanger en yderligere trimning på 0,2 procentpoint.



Det er sandsynligvis det krav, som Conte og hans to vicepremierministre har taget stilling til på søndagens møde, skriver dpa.



/ritzau/