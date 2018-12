Relateret indhold Tilføj søgeagent Sundhedsdatastyrelsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sundhedsdatastyrelsen

Cirka en halv million danskere står for 71 procent af de samlede regionale sundhedsudgifter.



Det svarer til udgifter på 60 milliarder ud af de i alt 84 milliarder, der er blevet brugt af det regionale sundhedsvæsen i 2017.



Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.



Tallene er ikke overraskende eller usædvanlige. Det er tal, man ser i de fleste sundhedsvæsener, siger direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.



Analysen er lavet, så hospitals- og praksissektoren nu kan bruge den konkrete data til at forbedre behandlingen af patienterne, men også spare ressourcer.



De mest syge 10 procent har i gennemsnit modtaget behandling for 112.400 kroner i 2017.



