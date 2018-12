Måling: Nyt center på Lindholm splitter befolkningen

Lindholm nær Kalvehave og Stege på Sydsjælland skal fra 2021 være hjem for et centre for udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix