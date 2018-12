En dommer ved en føderal domstol i delstaten Texas har fredag erklæret den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform for forfatningsstridig. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Sundhedsreformen er i folkemunde kendt som Obamacare og hedder formelt "Patient Protection and Affordable Care Act" (Loven for patientbeskyttelse og sundhedspleje til en rimelig pris, red.).



Den blev vedtaget i 2010. En del af loven omhandler, at borgere i USA er forpligtet til at tegne en sundhedsforsikring. Men i den skattepakke, som blev vedtaget sidste år, blev straffen for ikke at gøre det fjernet.



Ifølge Reed O'Conner, der er dommer ved en føderal domstol i Texas, betyder det, at loven er forfatningsstridig. Kendelsen ventes anket til USA's højesteret.



Dermed er de sidste ord i sagen langtfra sagt. Obamacare er blevet udfordret ved de amerikanske domstole tidligere. To gange har den været for USA's højesteret. Og begge gange har et flertal af dommere afvist, at loven skulle være forfatningsstridig.



Fem af de ni dommere, der afgav den seneste kendelse, sidder stadig i USA's højesteret. Der er tale om de fire dommere, der betragtes som liberale, samt højesteretspræsident John Roberts. Han betragtes som konservativ.



Søgsmålet ved den føderale domstol i Texas er ført af republikanske justitsministre fra en række delstater. På den modsatte side er det blandt andre Californiens justitsminister, Xavier Becerra, der står for forsvaret af Obamacare.



Becerra har oplyst, at en koalition af demokratiske justitsministre fra andre delstater vil appellere fredagens kendelse.



Kendelsen blev også straks bemærket i Det Hvide Hus.



- Som jeg har forudsagt hele tiden, er Obamacare blevet slået ned som en forfatningsstridig katastrofe, skrev USA's nuværende præsident, Donald Trump, på Twitter.



- Nu må Kongressen vedtage en stærk lov, der giver fantastisk sundhedspleje og beskytter folk med diagnoser.



Præsidentens opslag på Twitter blev suppleret af hans talskvinde, Sarah Huckabee Sanders, der oplyste, at Det Hvide Hus afventer ankesagen, og at loven gælder, indtil den er afgjort.



Obamacare er ifølge tilhængere blevet en fundamental del af det amerikanske sundhedssystem siden 2010.



Ifølge jurist Timothy Jost vil kendelsen fra Texas påvirke næsten alle amerikanere, hvis den bliver stadfæstet i USA's højesteret.



Sundhedsreformen giver støtte til ældre og andre udsatte, der får deres sundhedsforsikring gennem det såkaldte Medicare-program. Derudover betyder loven, at forældres forsikring dækker deres børn op til 26 år.



Siden lovens gennemførsel har 20 millioner amerikanere fået sundhedsforsikring.



/ritzau/