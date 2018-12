I et nyt notat går Rigsrevisionen i rette med skatteminister Karsten Lauritzen (V). Det sker, mens danskernes gæld til staten eksploderer, og Gældsstyrelsen er begyndt at eftergive gæld for flere milliarder.



Det skriver Berlingske lørdag.



I notatet skriver Rigsrevisionen, at mangelfuld forvaltning og evne til at få styr på inddrivelsen i Skatteministeriet og skattevæsenet "har medført væsentlige økonomiske tab".



Allerede i august rettede Rigsrevisionen skarp kritik af Skatteministeriets forsøg på at genoprette og få styr på indkrævningen af skatter og afgifter.



I rapporten konkluderede kontrolorganet, at man så "med bekymring" på ministeriets og skattemyndighedernes forsøg på igen at få inddrivelsen på skinner.



Processen med at inddrive skat er fyldt med så mange problemer, at der er alvorlig risiko for forsinkelser og nye milliardtab, mente Rigsrevisionen.



Men det var skatteministeren ikke enig i. Der er styr på genopretningen, lød det fra ministeren i et interview med Berlingske samme måned.



Imens er danskernes gæld til staten eksploderet og har nu rundet 116 milliarder kroner mod 78 milliarder kroner i 2015.



Og fredag kunne Politiken fortælle, at 485.000 danskere nu slipper for at betale deres gæld for samlet 5,8 milliarder kroner.



Gælden stammer blandt andet fra togbøder, parkeringsafgifter og for sent afleverede bøger på biblioteket.



Men, siger Karsten Lauritzen nu til Berlingske, "man skal ikke tro, at man bare kan vente med at betale sin gæld, fordi man tror, den bliver afskrevet".



- Gælden stiger på grund af virksomhedskonkurser, borgere, som ikke kan betale, og fordi der løber renter på. Og alene at den vokser, øger ikke i sig selv risikoen for tab, fortæller Karsten Lauritzen.



Men den forklaring er formanden for Statsrevisorerne, Dansk Folkepartis Henrik Thorup, ikke helt enig i.



Han siger til Berlingske, at han "ligger på Rigsrevisionens side".



- Der er ikke så meget at rafle om, synes jeg. For vi sidder da med en temmelig kraftig dokumentation for, at det ikke går den rigtige vej med gælden, siger han.



/ritzau/