Medie: Kina udskyder gengældelsestold på biler fra USA i tre måneder

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. de-cember 2018

Opdateret kl. 11.30 - Kina har besluttet at udskyde gengældelsestolden på amerikanske biler fra årsskiftet.Det skriver Bloomberg Den udskudte forhøjelse af told på biler og bildele fra USA vil vare i tre måneder fra 1. januar og har været varslet, skriver mediet.Kineserne havde ellers varslet en ekstratold på amerikanske biler på 25 pct. fra årsskiftet, så det samlede niveau ville være 40 pct. Men nu meddeler finansministeriet i Beijing, at indførslen af tolden er udskudt.For knap to uger siden meddelte USA's præsident Donald Trump på Twitter, at Kina var gået med til at "recucere og fjerne" told på amerikanske biler."Kina har indvilget i at reducere og fjerne told på biler, der kommer ind i Kina fra USA. Lige nu er tolden på 40 pct.," skrev præsidenten.Tweetet kom få dage efter, at Trump og Kinas præsident Xi Jinping indgik en 90 dages våbenhvile i toldkrigen mellem de to lande.Våbenhvilen betyder, at landene de næste måneder vil afholde sig fra at indføre yderligere straftoldsatser rettet mod hinanden, for at få tid til at arbejde sig frem til en permanent aftale.Den midlertidige reduktion kommer på et tidspunkt, hvor Kina har udsigt til det første årlige fald i bilsalget i 28 år. De seneste seks måneder i streg er bilsalget faldet efter årtier med næsten uforstyrret vækst, skriver Bloomberg.Ifølge mediet kan Kinas beslutning give et pusterum til amerikanske bilproducenter såsom Tesla ligesom det vil også vil gavne tyske bilproducenter som BMW og Daimler, da de sender amerikansk producerede biler til USA.