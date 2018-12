Der er ingen fremskridt i fredsprocessen for Ukraine. Derfor er EU-landenes ledere blevet enige om at forlænge økonomiske sanktioner rettet mod Rusland.



Det bekræfter EU-præsident Donald Tusk torsdag aften på Twitter fra et EU-topmøde i Bruxelles.



Meldingen var ventet. Det er den ottende forlængelse af sanktionerne i træk.



EU's stats- og regeringschefer har torsdag lyttet til den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. De har berettet om den seneste udvikling om Ukraine.



Frankrig og Tyskland deltager sammen med Ukraine, Rusland og Hviderusland i den såkaldte Minsk-proces.



- Beslutning: Et enstemmigt EU forlænger økonomiske sanktioner mod Rusland, da der er nul fremskridt i implementeringen af Minsk-aftalerne, skriver Tusk.



Sanktioner i EU kræver enstemmighed. Der har tidligere været enkelte EU-lande, der har udtrykt skepsis over sanktionerne mod Rusland.



Minsk-processen blev indledt i 2014. Men aftalerne mellem Ukraine og Rusland, der skal sikre fred i det østlige Ukraine, bliver ofte overtrådt.



I tillæg til de økonomiske sektorrettede sanktioner har EU også andre spor af sanktioner som følge af konflikten i Ukraine.



Der er sanktioner rettet mod individer og organisationer som følge af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim og Ruslands aggressive fremfærd i det østlige Ukraine.



Der er løbende blevet tilføjet personer til EU's sanktionsliste.



På topmødet torsdag har stats- og regeringscheferne desuden drøftet situationen i Det Azovske Hav og en konkret episode, da Rusland i november skød mod ukrainske krigsskibe.



Flere ukrainske soldater blev såret. Russerne tilbageholder ukrainske soldater og skibe efter skyderiet ved Kertjstrædet, der er passagen fra Sortehavet til Det Azovske Hav.



- Det Europæiske Råd (EU's stats- og regeringschefer, EU-præsidenten og EU's kommissionsformand, red.) kræver ukrainske søfolk løsladt omgående, returnering af skibe og fri passage for alle skibe gennem Kertjstrædet, skriver Tusk på Twitter.



/ritzau/