EU-Domstol skrotter godkendelse af Femern-finansiering

EU-Domstolen annullerer EU-Kommissionens godkendelse af finansiering til Femern-forbindelsen. Den er ikke undersøgt grundigt nok, hedder det i dom.



Retssagen startede i 2015 på baggrund af, at Scandlines og Stena Line anlagde sag mod Kommisionens påstand om, at finansieringen af Femern Bælt ikke udgjorde statstøtte.



Blandt andet hedder det, at EU-Kommissionen ikke kunne have erklæret de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse.



"Kommissionen har således begået en retlig fejl og udøvet et åbenbart urigtigt skøn," skriver domstolen.



Den danske stat yder støtte til planlægning, opførelse og drift af den faste forbindelse.



Scandlines og Stena Line, der driver færgeforbindelser til Tyskland fra henholdsvis Danmark og Sverige, har klaget over en lang række forhold.



EU-Kommissionen har tidligere godkendt hele støttemodellen og konkluderet, at der ikke er tale om statsstøtte. Men det er forkert, siger færgeselskaberne.



Kommissionen har desuden ifølge Scandlines og Stena Line begået fejl i forskellige vurderinger.

Blandt andet har projektet ifølge klagerne ikke "fælleseuropæisk interesse", og kommissionen har svigtet krav om en ordentlig undersøgelsesprocedure.



Scandlines skriver i en pressemeddelelse:



"Vi er tilfredse med EU-Domstolens afgørelse. Godkendelsen af statsstøttemodellen er nu annulleret og Femern-projektet dermed stoppet. Vi er ikke imod en Femern-forbindelse, der etableres med statsstøtte. Statsstøtte er måske nødvendig for at gennemføre så store projekter. Vi forventer imidlertid transparens og fair konkurrence" siger adm. direktør i Scandlines, Søren Poulsgaard Jensen i pressemeddelelsen og fortsætter:



"Det er afgørende for os, at tunnelen ikke efter behag kan bruge statskassen til at udøve skatteyderfinansieret prispres, når trafikmængderne ikke lever op til de optimistiske prognoser, og færgerne viser sig at være konkurrencedygtige. For Kommissionen er det kort sagt en 'ommer' med tre års forsinkelse, men bedre sent end aldrig, selv om det er tankevækkende, at vi som privat virksomhed skal bruge tid og penge på at få EU-Kommissionen til at følge gældende regler."