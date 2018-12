Italien bøjer sig for EU og foreslår lavere budgetunderskud i 2019

Relateret indhold Aktieordbog

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har onsdag aften oplyst, at han har foreslået et budgetunderskud for landet på 2,04 pct. i 2019 til EU.



Det skriver Bloomberg News.



EU-Kommissionen har tidligere afvist Italiens statsbudget for 2019, da underskuddet er på 2,4 pct., hvilket er for højt i forhold til ØMU'ens krav.



Trods det lavere underskud vil regeringen holde fast i to af hjørnestenene i budgettet, og to af valgløfterne, hvilket er en tilbagerulning af pensionsreformen og indførelsen af borgerløn.



Ifølge Conte er det en teknisk analyse af budgettet, som har medført, at man har identificeret flere indtægter i budgettet.