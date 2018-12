Klimaminister og Kofod skændes dansk vindmølle-strøm til Tyskland

Tyskland er et problem.



Så langt er energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og europaparlamentariker Jeppe Kofod enige.



Men derfra er det ren uenighed og beskyldninger om mangelfulde ambitioner på klimaets vegne, når det gælder en aktuel forhandling, der kan bane vej for, at mere grøn strøm fra danske vindmøller kan eksporteres til Tyskland.



Lilleholt mener, at EU-Parlamentets socialistiske gruppe (S&D) er med til at "udvande" en kommende EU-forordning om el. Det afviser Kofod.



- Jeg er bekymret for, at det lykkes socialistgruppen i EU-Parlamentet at udvande det forslag, der er kommet fra EU-Kommissionen, siger ministeren.



Både ministeren og socialdemokraten erklærer, at de ønsker, at grøn strøm skal flyde så frit som overhovedet muligt over grænserne.



Tyskland har i årevis bremset for danskproduceret el. I nogle år har tyskerne kun taget omkring ti procent af den tekniske kapacitet på nettet.



Kommissionen lægger op til, at Tyskland og andre EU-lande skal tage 75 procent.



EU-landene er under massivt tysk pres nået frem til, at meget skal trækkes fra først, så de 75 procent ikke er 75 procent af kapaciteten på 100 procent. Reelt kan andelen blive meget mindre.



Lilleholt beskylder den socialistiske gruppe for at gå efter det samme, og det er alt for uambitiøst og skadeligt for den grønne omstilling, påpeger han.



Modsat både Lilleholt og Kofod deltager Morten Helveg Petersen (R) på vegne af den liberale gruppe (Alde) i de aktuelle forhandlinger med kommissionen og EU-landene om elforordningen.



Han oplever, at den tyske chefforhandler Martina Werner fra Kofods gruppe er under stort pres fra hjemlandet.



- Hun trækker i retning af at gøre motorvejen (elmotorvejen) smallere, mens Alde, De Grønne og de højreorienterede fra ECR-gruppen vil gøre den så bred som muligt, siger han.



Lilleholt appellerer til Kofod om at lægge pres på Werner.



- Der må jeg sende en klar opfordring - ikke mindst til Jeppe Kofod - om at være på vagt og sikre, at vi får så fri konkurrence som overhovedet muligt på tværs af landegrænserne, siger Lilleholt.



Jeppe Kofod, som er næstformand i S&D, siger, at han har fået forsikringer fra sin tyske partifælle om, at hun holder sig til det givne mandat.



- Men jeg tjekker det gerne en gang mere, for at være helt sikker på at der ikke foregår noget, som jeg ikke har hørt om, siger Kofod.



Ordførere fra de andre grupper vil råbe op, påpeger han, hvis S&D's forhandler ikke holder sig til mandatet.



Jeppe Kofod skyder tilbage mod den danske regering, som ikke har forsvaret et tilstrækkelig ambitiøst mandat.



- Det er Tyskland i ministerrådet, som er med til at udvande det. Så hvis der er noget, der er et problem, så er det, at regeringen og Lilleholts venner i ministerrådet må sige til tyskerne, at de ikke via trilogforhandlinger kan begynde at lave om på det, siger Kofod.



I sidste uge slog konkurrencekommissær Margrethe Vestager fast, at den tyske operatør TenneT skal hæve blokade af strøm på elnettet fra Jylland.



/ritzau/