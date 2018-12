Udsat britisk brexit-afstemning holdes senest 21. januar

Den britiske afstemning om EU-aftalen bliver inden 21. januar. Det siger premierminister Theresa Mays talsmand.



Afstemningen var ellers berammet til at finde sted tirsdag aften. Men May meddelte mandag i parlamentet, at hun udsætter afstemningen, fordi hendes aftale ville blive nedstemt.



Tirsdag er May taget på en rundrejse i Europa for at søge opbakning til en bedre skilsmisseaftale, som kan få flertal i det britiske parlament.



- Regeringen vil sikre, at sagen bringes tilbage i parlamentet inden 21. januar, siger talsmanden.



På spørgsmålet, om det betyder en afstemning inden denne dag, svarer han "korrekt".



Talsmanden fortæller, at Theresa May havde et produktivt møde med Hollands premierminister, Mark Rutte, tirsdag formiddag under det første stop på en europæisk rundtur for at afsøge, om hun kan få en bedre brexitaftale med hjem.



De to enedes om at at arbejde sammen for at finde en vej ud af krisen.



- Det, som er vigtigt her, er, at vi får noget, der kan tilfredsstille parlamentet, og vi er åbne over for, hvordan vi når det, siger Mays talsmand.



Få timer forinden fortalte EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, Europa-Parlamentet, at May ikke får nogen ny aftale.



Der bliver ikke nogen forhandling. Men hvis den nuværende brexitaftale på næsten 600 sider mangler præciseringer her og der, så er EU villig til at se på det.