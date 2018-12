Medie: USA holder fast i 90 dages frist for handelsaftale med Kina - truer med punktafgifter

Den amerikanske talsmand for forhandlingerne mellem USA og Kina siger, at USA vil holde fast i 90-dages fristen for indgåelse af en varig aftale og tilføjer, at USA vil pålægge punktafgifter på kinesisk import, hvis ikke der bliver opnået en aftale.



Det skriver The Wall Street Journal.



"Hvis der kan indgås en aftale, så gør vi det. Donald Trump vil gerne have, at vi får en aftale i land. Den bliver nødt til at være kontrollabel og målbar, aftalen kan ikke bare være vage løfter, som vi har haft over de sidste 25 år. Så vidt jeg kan se, så har vi en hård deadline," siger Robert Lighthizer, der er repræsentant for handlen mellem Kina og USA, til The Wall Street Journal.



Ifølge Robert Lighthizer, vil afgifterne på kinesiske importvarer stige fra de nuværende 10 pct. til 25 pct., hvis der ikke er indgået en aftale inden 90-dages fristen, som startede den 1. december.



Donald Trump og den kinesisk præsident, Xi Jinping, aftalte efter den midlertidige "våbenhvile", som blev indgået i Buenor Aires for en uge siden, at Kina skulle købe en stor mængde af varer og tjenester fra USA. Den kinesiske regering overvejer også at reducere afgifterne på amerikanske køretøjer.



/ritzau/FINANS