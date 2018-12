Flere end 1700 blev anholdt under protester i Frankrig

I alt blev 1723 personer anholdt i Frankrig under de seneste demonstrationer med "De Gule Veste".



Det oplyser Frankrigs indenrigsministerium søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.



1220 af de anholdte demonstranter beordres varetægtsfængslet, oplyser ministeriet.



I alt tog omkring 136.000 demonstranter del i protesterne lørdag. Det er nogenlunde det samme antal, som tog del i demonstrationer den 1. december.



Flere steder i Frankrig lørdag var bevægelsen "De Gule Veste" på gaden for at demonstrere.



I forbindelse med demonstrationerne var der flere steder plyndringer, ildspåsættelse og slagsmål mellem betjente og demonstranter.



Lørdag oplyste det franske indenrigsministerium, at 135 kom til skade. 17 af de sårede er betjente.



Bevægelsen "De Gule Veste" startede som en protest over en forhøjelse af afgifter på blandt andet fossile brandstoffer. Protesterne er dog blevet udvidet til at inkludere en general utilfredshed med regeringen og en voksende ulighed.



/ritzau/