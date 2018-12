Anklager peger for første gang på Trump i sag om tystys-penge

Den amerikanske anklagemyndighed nævner for første gang direkte præsident Donald Trump i en sag om penge, der ulovligt skulle få to kvinder til at tie om affærer med præsidenten.



Det fremgår af retsdokumenter, hvor anklagemyndigheden blandt andet argumenterer for fængselsstraf til Trumps tidligere advokat Michael Cohen og hans tidligere kampagnechef Paul Manafort.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Michael Cohen skal ulovligt have betalt tystys-pengene, hvilket var "koordineret og ansporet af" Trump, lyder det fra anklagerne.



Det er første gang, at anklagerne direkte sætter Trump i forbindelse med lovovertrædelsen. Cohen har tidligere flere gange sagt, at Trump var involveret i sagen. Cohen erklærede sig selv skyldig i august 2018.



Pengene blev betalt til pornoskuespilleren Stormy Daniels og den tidligere Playboy-model Karen McDougal. Årsagen var angiveligt, at deres påstande om affærer med Trump kunne være skadelige op til præsidentvalget i 2016.



De nye retsdokumenter dukker ifølge nyhedsbureauet Reuters op på et tidspunkt, hvor presset øges på præsidenten fra flere sider.



- Alt i alt ser det ud til, at anklagerne siger, at præsidenten var mere involveret, end han har påstået, siger juraekspert Michael Zeldin til Reuters.



En yderligere undersøgelse af de ulovlige betalinger forventes at blive et stort tema for Demokraterne forud for det næste præsidentvalg. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Det Hvide Hus afviser, at retsdokumenterne indeholder nye informationer, som vil kunne skade Trump.



Sarah Sanders, der er talsmand for Det Hvide Hus, kalder Cohen for en løgner og retsdokumenterne for ubetydelige.



- Retsdokumenterne i sagen mod Cohen fortæller os intet værdifuldt, som ikke allerede var kendt, siger hun.



