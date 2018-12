Venstre-ordfører i modvind efter mad-tweet fra julefrokost

Venstre-politikeren Torsten Schack Pedersen er kommet i modvind på det sociale medie Twitter med et opslag fra en julefrokost fredag aften.



På Twitter har han fredag aften lagt et billede op af en tallerken med julemad - blandt andet flæskesteg, medister og en frikadelle - med ordene:



- Fremragende julefrokostmad - sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm, skriver Schack, der er Venstres erhvervsordfører.



Han henviser dermed til øen Lindholm i Stege Bugt, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge blev enige om, at der skal etableres et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold.



Kommentarsporet tæller lørdag morgen flere end 350 kommentarer, der primært er vrede og uforstående over for politikerens opslag.



SF-formand Pia Olsen Dyhr har lavet et opslag på Twitter om Venstre-politikerens opslag:



- Dejlig mad. Vanvittig usympatisk kommentar. Husk værdigheden, skriver hun.



Og det samme lyder fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge. Han finder opslaget både "plat" og "uappetitligt".



- Vi skal være kontante i vores politiske debat. Men man skal altid huske, at man skal sparke til siden, og man skal sparke opad. Man skal aldrig sparke nedad, og det er det, som Torsten Schack gør her, siger han.



Der lyder ligeledes kritik fra Birthe Rønn Hornbech, der er tidligere Venstre-minister, men i dag er ude af politik.



I et blogindlæg i Jyllands-Posten skriver hun, at ordføreren "forhåner muslimernes og jødernes spiseregler".



- Hermed forhåner medlemmet af Venstres folketingsgruppe både den jødiske og den muslimske religion og forhåner de danske borgere med flere, der er tilknyttet disse to verdensreligioner og forhåner egentlig alle troende, der følger deres religion, lyder det.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har også valgt at deltage i debatten om sin partifælles opslag.



Her svarer han en af twitterbrugerne, der skriver, at hun håber, at selv han må kunne se, at det ikke er værdig eller rigtigt at skrive.



- I min optik må folk spise, hvad de vil. Det er ikke det afgørende. Kardinalpunktet er, om mennesker vil Danmark på de grundliggende værdier: Frihed, frisind, ligestilling og civile love over religiøse, skriver Løkke.



Statsministerens svar kalder Birthe Rønn Hornbech for en "lunken kop te" på sin blog.



- Venstres formand forsømmer aldeles at fortælle Venstres vælgere, at han tager skarpt afstand fra den slags platheder, der ovenikøbet så tydeligt forhåner religiøse mennesker, skriver hun i sit debatindlæg.



Ritzau forsøger at få en kommentar fra Torsten Schack Pedersen.



/ritzau/