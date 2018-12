På et møde lørdag i Lissabon vil de socialdemokratiske partier i EU udpege hollænderen Frans Timmermans som deres kandidat til posten som EU's kommissionsformand.



Timmermans er for øjeblikket næstformand i EU-Kommissionen.



Han håber på at afløse Jean-Claude Juncker som kommissionsformand efter valget til Europa-Parlamentet i maj.



Timmermans er kendt som en stærk og skarp kommunikator. Hans nærmeste rival til topposten i Kommissionen er tyskeren Manfred Weber, der repræsenterer Det Europæiske Folkeparti, som samler en række konservative partier i EU.



- Det er et valg mellem Manfred Weber fra Bayern og Frans Timmermans fra Europa.



Det sagde den tyske generalsekretær for de europæiske socialdemokrater, Achim Post, ved åbningen af partimødet fredag.



- Frans, vi stoler på dig, og du kan stole på os.



Den 57-årige Timmermans er uden modkandidat hos de europæiske socialdemokrater, der kalder sig Partiet for Europæiske Socialister (PES). De danske socialdemokrater er en del af PES.



En tidligere kandidat, Slovakiets Maros Sefcoviv, valgte at trække sig inden afstemningen.



Valget til Europa-Parlamentet i maj kan blive en vanskelig opgave for de europæiske socialdemokrater. I en række medlemslande er partierne gået tilbage på bekostning af højreekstreme og nationalkonservative partier.



/ritzau/dpa