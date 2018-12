Trump fyrede sin udenrigsminister på Twitter: "Han var dum som en sten og helvedes doven"

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn't have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn't get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. december 2018

Præsident Donald Trump langer ud efter sin tidligere udenrigsminister Rex Tillerson og kalder ham i et skarpt formuleret tweet "dum som en sten".Udtalelserne kommer efter, at Tillerson har udtalt offentligt, at præsidenten forsøgte at gennemføre ting på en måde, der var i strid med loven.Trump roser sin nuværende udenrigsminister, Mike Pompeo."Mike Pompeo gør en stor indsats. Jeg er meget stolt af ham. Hans forgænger, Rex Tillerson, havde ikke den fornødne mentale kapacitet. Han var dum som en sten, og jeg kunne ikke få ham ud hurtigt nok. Han var helvedes doven," skriver Trump og tilføjer:"Nu er det et helt andet spil. Der hersker en ny ånd i udenrigsministeriet."Tillerson har holdt lav profil, efter at han blev fyret af Trump, men han rettede torsdag en opsigtsvækkende kritik af præsidenten i Houston.Ifølge avisen Houston Chronicle har Tillerson fortalt, at Trump typisk sagde, at han "ønskede noget sådan og sådan, hvorefter jeg måtte sige til ham, at jeg forstod, hvad han ville, men at man ikke kunne gøre det sådan, da det var i strid med loven".Tillerson beskriver Trump som "en person, der er udisciplineret, som ikke bryder sig om at læse, som ikke læser orienteringer, og som ikke ønsker at sætte sig ind i detaljer.""Han er hurtigt fremme ved, at "nu siger jeg, hvad jeg mener"," siger den tidligere udenrigsminister.Tillerson, der er tidligere topchef i olieselskabet ExxonMobil, blev af europæerne regnet som en moderat udenrigsminister. Han måtte i marts i en Twitter-meddelelse fra Trump læse, at han var fyret./ritzau/AP