Annegret Kramp-Karrenbauer er blevet valgt som ny partileder for CDU ved partiets kongres i Hamburg.



Kramp-Karrenbauer vandt i en anden valgrunde over Friedrich Merz. Ingen af de i alt tre kandidater fik et absolut flertal på 501 stemmer ved første valgrunde. Den tredje opstillede kandidat var den 38-årige sundhedsminister Jens Spahn.



Annegret Kramp-Karrenbauer, som har været under Merkels vinger, anses for at være garant for en fortsættelse af Merkels linje.



Den 64-årige Merkel meddelte i oktober, at hun ville træde tilbage som partiformand, men at hun ville forblive på posten som forbundskansler.



/ritzau/dpa