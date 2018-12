Vestager ophæver tysk blokade af danskproduceret strøm

Den tyske netoperatør TenneT har i strid med EU's konkurrenceregler blokeret for salg af dansk strøm, slår EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, fast i en afgørelse fredag.



I årevis har TenneT begrænset kapaciteten på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland.



I 2016 var den kapacitet, der blev stillet til rådighed, på blot 11 procent.



Europa-Kommissionen åbnede en sag mod selskabet 19. marts 2018. Det førte til, at TenneT gav tilsagn for at imødekomme kommissionens betænkeligheder.



Resultatet er, at TenneT skal stille "den maksimumskapacitet til rådighed for markedet, som er forenelig med en sikker drift af elforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland".



Det betyder i tal, at TenneT skal garantere en minimumskapacitet på 1300 megawatt pr. time, svarende til "75 procent af den tekniske kapacitet".



/ritzau/